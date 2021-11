Danique (13) wil geen vaccin en vindt dat soms lastig

Als je niet bent gevaccineerd, moet je je sinds kort aan andere regels houden dan mensen die wel zijn gevaccineerd. Om die reden halen veel jongeren tussen de 12 en 17 jaar alsnog de prik.

Danique van 13 niet. Zij blijft bij haar besluit en wil geen vaccin tegen corona. In het dagelijks leven heeft ze er veel last van dat ze niet gevaccineerd is. Danique mailde de Jeugdjournaal-redactie dat ze hier graag over wilde vertellen.