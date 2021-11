Nieuw programma over gebarentaal: 'Elke week leer je meer'

Zaterdag begint een nieuw programma op Zapp. Hands up heet het en het gaat over gebarentaal.

Het is de eerste keer dat er een programma in Nederland op tv is, dat gemaakt is voor en met slechthorende kinderen. Maar het is ook voor horende kinderen bedoeld. De makers hopen dat horende en slechthorende mensen elkaar zo beter gaan begrijpen.

Opdrachten doen

Zes weken lang strijden zes duo's tegen elkaar om de winst. Ieder duo bestaat uit een BN'er die kan horen, en een doof of slechthorend kind. Samen moeten zij opdrachten doen.

Een van die slechthorende kinderen is Joshua. Hij vindt het heel belangrijk dat dit programma er is.