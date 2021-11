Pokémon-kaarten zijn superpopulair, ook bij oplichters

Worden er bij jou op school ook Pokémon-kaarten geruild? Grote kans van wel, want de kaarten zijn heel populair. En heb je een zeldzame kaart te pakken, dan kun je daar veel geld mee verdienen.

Zo'n zeldzame kaart kun je vinden in een pakje dat je in de winkel kan kopen. Die kans is heel erg klein, maar toch proberen veel mensen het. In de meeste winkels zijn de Pokémon-kaarten daarom binnen een paar uur uitverkocht.

Online

Maar je kunt de kaarten ook online kopen. Daar staan zeldzame kaarten te koop voor veel geld. Yves had geluk. Hij kocht een kaart voor een paar honderd euro. Inmiddels de kaart zo'n 400.000 euro waard!