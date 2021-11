Nieuwswekker: Sint Maarten + Met kerst een nieuwe regering

In het zuiden schijnt af en toe de zon. In de rest van het land is het bewolkt en valt soms een beetje regen. Het wordt ongeveer 12 graden.

Goedemorgen! We hebben weer een Nieuwswekker voor je gemaakt. Lees even rustig door wat je hebt gemist en wat er vandaag gaat gebeuren!

- Voor de kerst heeft Nederland een nieuwe regering . Tenminste, dat is het plan van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Die partijen zijn al een tijdje met elkaar aan het praten en willen over een maand de belangrijkste afspraken op papier hebben. De verkiezingen waren al in maart, maar er is dus nog steeds geen nieuwe regering. Eerder maakten we daar deze video over

- Een Amerikaan die in januari een belangrijk gebouw van de Amerikaanse regering bestormde, moet drie jaar de cel in. Dat is de zwaarste straf die tot nu toe voor de rellen is uitgedeeld. De man kreeg 'm omdat hij bij de bestorming een agent aanviel. Bij de bestorming raakten zo'n 140 politiemensen gewond, eentje overleefde het niet. Toen het gebeurde, maakten we deze video:

- De twee grootste vervuilers van de wereld hebben tijdens de klimaattop in Glasgow afspraken gemaakt. China en Amerika willen samen minder broeikasgassen uitstoten. Hoe ze het gaan doen, is niet duidelijk. Maar het wordt wel gezien als goed nieuws voor de rest van de klimaattop.

Dit is vandaag in het nieuws:

- Het is de elfde van de elfde, de start van carnaval. Veel dorpen en steden hebben de feesten afgezegd vanwege corona. In de stad Den Bosch gaat het wel door.

- Er wordt nog wel iets gevierd op 11 november: Sint Maarten. In sommige delen van Nederland gaan kinderen langs de deuren om snoep te halen, maar dan moeten ze wel eerst een liedje zingen.

- Boeren in Nederland maken zich zorgen over de vogelgriep. Dat is een ziekte bij vogels die erg besmettelijk is. De ouders van Nienke en Wout hebben een kippenboerderij en ook zij maken zich zorgen. Je hoort er meer over in het Jeugdjournaal vanavond.

- Zweden krijgt een vrouw als premier. Magdalena Andersson wordt daar de eerste vrouwelijke premier. Het is niet het enige land waar een vrouw dan de baas is. Ook in bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland en Finland heeft een vrouw de leiding. Nederland is een van de weinige Europese landen waar alleen maar mannen premier zijn geweest. Wat vind jij daarvan?