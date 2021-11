Hebben we met kerst een nieuwe regering?

Voor de kerst heeft Nederland een nieuwe regering . Tenminste, dat is het plan van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Die vier partijen zijn al een tijdje met elkaar aan het praten en willen over een maand de belangrijkste afspraken op papier hebben.

De verkiezingen waren al in maart. Sindsdien zijn politici aan het praten over wie met wie wil samenwerken en hoe ze dat willen doen.

De bedoeling is dat zij dit in ongeveer anderhalve maand doen. Ze willen voor de kerst met de nieuwe regering langs de koning en gaan dan met zijn allen op de foto.

Rond Sinterklaas-avond willen ze daar afspraken over gemaakt hebben, zodat ze de ministers en staatssecretarissen kunnen aanwijzen.

Volgende week gaan de leiders van de VVD, D66, CDA en ChristenUnie ergens logeren, om daar drie dagen lang te kunnen praten. Ze hopen het dan eens te worden over hun plannen voor Nederland. Bijvoorbeeld over hoeveel geld er gaat naar het klimaat, de politie en ziekenhuizen.

Toen kostte het de regering ook veel tijd om er uit te komen. Ze deden er toen 225 dagen over.

