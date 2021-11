Deskundigen willen strengere corona-regels

Deskundigen willen dat er strengere corona-regels komen. Er zijn teveel mensen besmet, zeggen ze. Daarom willen ze een soort lockdown van twee weken.

Alle evenementen moeten in die weken afgelast worden en bioscopen en theaters moeten dicht, zeggen ze. Scholen kunnen volgens de deskundigen wel open blijven.

QR-code

De deskundigen willen ook dat alleen mensen die gevaccineerd zijn of besmet zijn geweest, een corona-toegangsbewijs krijgen. Dat betekent dat mensen die alleen een negatieve coronatest hebben, niet meer naar restaurants of bijvoorbeeld de sportschool kunnen.

Persconferentie

Of de nieuwe regels er ook echt komen, is nog niet duidelijk. Morgenavond is er weer een corona-persconferentie.