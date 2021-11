Nog steeds veel schade door overstromingen in Limburg

Vier maanden na de overstromingen in Limburg is er nog altijd veel schade. Een kwart van de huizen met waterschade moet nog worden hersteld.

Na de overstromingen was in de plaatsen Valkenburg aan de Geul, Schin op Geul en in de omgeving daarvan de meeste schade. Ook het huis van Dani stond na de overstromingen helemaal onder water: