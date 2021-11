Nieuwswekker: Persconferentie over corona + Grote brand in flat

Dit gebeurde er terwijl je sliep:

- InCapelle aan den IJssel is een grote brand geweest in een flatgebouw. Daarbij is iemand om het leven gekomen. Ook raakten zeven anderen gewond. Bewoners die hun appartement moesten verlaten, zijn opgevangen bij een zwembad in de buurt.

- Vier astronauten zijn aangekomen bij het ruimtestation ISS. De drie Amerikanen en een Duitser blijven ongeveer een half jaar in de ruimte. Daar zullen ze ook experimenten uitvoeren, bijvoorbeeld met het laten groeien van planten.

- Een schilderij van de Nederlandse kunstenaar Vincent van Gogh is geveild voor 31 miljoen euro. Hij woonde in Frankrijk toen hij het schilderij maakte. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het werk in beslag genomen door de Duitsers, waarna het schilderij zoek raakte. In 1978 dook het werk ineens weer op.