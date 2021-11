Strengere coronaregels: winkels en restaurants moeten eerder dicht

Er komen strengere coronaregels in Nederland. Politici hebben er lang over vergaderd. Vanavond worden ze tijdens een persconferentie bekendgemaakt. Toch zijn er nu al wat dingen duidelijk.

Vroeger dicht

Zo moeten cafés, restaurants en veel winkels waarschijnlijk iedere dag om 19:00 uur dicht. Dat geldt niet voor supermarkten.

Geen publiek

Sportwedstrijden mogen doorgaan, maar er mag geen publiek meer komen kijken. Dat betekent dus dat de tribunes van bijvoorbeeld voetbalstadions de komende weken leeg blijven.

QR-code

Op meer plekken moeten mensen van 13 jaar en ouder hun QR-code laten zien. Bijvoorbeeld in pretparken en dierentuinen.

En de scholen?

Voor kinderen verandert er niet heel veel. De scholen blijven gewoon open. Wel wordt er nog gepraat over bioscopen en theaters. Of deze plekken ook open mogen blijven, is nog niet zeker.

De regels gaan morgenavond om 19:00 uur in en gelden waarschijnlijk drie weken. Vanavond om 19:00 uur moet alles helemaal duidelijk zijn, want dan geven minister-president Mark Rutte en corona-minister Hugo de Jonge een persconferentie.