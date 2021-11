Scholen blijven open, belooft minister De Jonge

De scholen in Nederland blijven open. Dat zegt corona-minister Hugo de Jonge. Hij en premier Mark Rutte hielden vanavond weer een persconferentie over de nieuwe maatregelen.

Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

In de persconferentie vertelden Rutte en De Jonge welke regels er ingaan. De regels gaan morgenavond in en duren in ieder geval drie weken.