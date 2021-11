Podcast: Mijn ouders doen dansjes op TikTok, wat nu?

Een vader die TikTok-dansjes doet of een moeder die allemaal foto's van jou online zet. Ja, ook volwassenen zitten op sociale media. Maar zit je daar als kind wel op te wachten? Het wordt allemaal besproken in de nieuwe aflevering van de Jeugdjournaal-podcast.

Alle podcasts zijn nog terug te luisteren, dat kan hier. Vanaf volgende week heeft de podcast even pauze, maar na de kerstvakantie is 'ie weer terug. Weet jij nu al een leuk onderwerp voor de nieuwe afleveringen? Of wil je wat kwijt over de podcast? Stuur dan een spraakberichtje naar Bart en Malou. Dit is hun nummer: 06-26586701.