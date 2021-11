Nieuwswekker: Jong Oranje wint + Sinterklaas komt aan

Het is weekend! Ook op deze zaterdag staan er een verse Jeugdjournaal Nieuwswekker voor je klaar. Zo weet je precies wat er is gebeurd en wat je vandaag nog kunt verwachten. Het weer Af en toe kan er een bui vallen. Het wordt iets warmer dan afgelopen dagen, zo'n 11 tot 14 graden.

NOS Jeugdjournaal

Dit gebeurde er terwijl je sliep: - Jong Oranje heeft gisteravond met 3-1 gewonnen van Bulgarije. Daardoor blijft het team in de race voor de kwalificatie van het EK van 2023, dat wordt gehouden in Roemenië en Georgië. Voor de spelers was het voorlopig de laatste keer dat er in Nederland met publiek kon worden gevoetbald. Vanwege de corona-regels mogen er de komende drie weken geen toeschouwers bij sportwedstrijden zijn.

Ik vind het heel jammer. Vorig jaar hebben we het meegemaakt zonder publiek.. het is heel teleurstellend. Quinten Timber, middenvelder

- Zangeres Britney Spears mag vanaf nu zelf bepalen wat ze met haar leven doet. Dat heeft een rechter gezegd. In 2008 was Britney zo erg in de war, dat de rechter besloot dat ze onder toezicht van haar vader moest komen te staan. Vanaf dat moment ging haar vader over al Britney's geld, spullen en werk. Britney Spears was daar boos over en daarom stapte naar de rechter. Eerder maakten we daar deze video over:

Dit is vandaag in het nieuws: - De nieuwe corona-regels gaan vandaag in. Dat betekent bijvoorbeeld dat veel winkels, cafés en restaurants eerder dicht moeten. Hier lees je meer over de corona-regels die gisteravond werden aangekondigd. Als je daar een vraag over hebt, kan je die hieronder stellen. De vragen die het meest gesteld worden leggen we vandaag voor aan een corona-deskundige. De antwoorden zie je vanavond in het Jeugdjournaal en natuurlijk hier bij ons online.

- Sinterklaas komt aan in Nederland. Samen met zijn pieten vaart hij het land binnen. Waar hij zijn stoomboot aanlegt, is niet bekendgemaakt. Wel zullen veel burgemeesters Sint opwachten bij het Grotepietenhuis. - Het Nederlands elftal speelt vanavond tegen Montenegro. Een belangrijke wedstijd om mee te mogen doen aan het WK voetbal in 2022. Als Oranje vanavond wint, kan kwalificatie al zeker zijn. Dan mag concurrent Noorwegen alleen niet winnen van hun tegenstander, Letland. - Er staat weer een nieuwe Jeugdjournaal-podcast voor je klaar. Deze keer gaat het over ouder die veel posten op social media. Want wat moet je doen als jij je daarvoor schaamt? Bart en Malou vertellen vertellen je er alles over.

En dan nog even dit: Inwoners van Nieuw-Zeeland wisten niet wat ze zagen toen ineens een zeldzame pinguïn aan land kwam. Hoe het verhaal afliep, zie je in deze video: