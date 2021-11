Jongeren steken weer zwaar vuurwerk af in Arnhem

Het is de afgelopen dagen flink onrustig geweest in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Jongeren staken zwaar vuurwerk af. Ze zouden boos omdat er mogelijk een vuurwerk verbod komt.

De politie heeft gezegd dat ze weten wie de daders zijn. Agenten gaan binnenkort thuis met de jongeren en hun ouders praten.

Opgeblazen

Vorig jaar was het rond deze tijd in dezelfde wijk ook dagenlang onrustig. Er werden toen bushokjes en prullenbakken opgeblazen.

We spraken er toen over met jongeren in de wijk.