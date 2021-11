Dit zijn de antwoorden op jullie vragen over de corona-regels

Restaurants en cafés die weer vroeg dicht gaan en geen publiek bij sportwedstrijden. Bij de corona-persconferentie gisteravond zijn nieuwe, strengere maatregelen aangekondigd, omdat het aantal mensen met corona stijgt.

Online stuurden jullie veel vragen over de nieuwe regels. Bijvoorbeeld over hoe de regels worden bedacht? Waarom ouders niet meer bij sportwedstrijden mogen kijken? En of mensen met Sinterklaas samen mogen komen met familie?

We namen die vragen mee naar een deskundige: kinderarts Karoly Illy. Hij geeft ook advies aan de regering over hoe corona het beste kan worden bestreden. In de video hierboven hoor je zijn antwoorden.