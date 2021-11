Kinderen over de nieuwe corona-regels

Tijdens een persconferentie hebben Mark Rutte en Hugo de Jonge gisteravond de nieuwe corona-regels bekend gemaakt. Een van de regels is dat ouders vanaf morgen niet meer mogen kijken bij sportwedstrijden van kinderen. De nieuwe regels gelden voor de komende drie weken.

Vanmiddag spraken we met kinderen op een sportclub in Almere over de nieuwe regels. Je ziet het in de video hierboven.