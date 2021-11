Nieuwswekker: Klimaat-afspraken gemaakt + Verstappen in actie

Goedemorgen op deze zondag! Ook vandaag staat er weer een Nieuwswekker voor je klaar. Zo weet je precies wat er is gebeurd en wat je vandaag nog kan verwachten. Het weer De dag begint grijs. Op sommige plekken is het mistig of het motregent. 's Middags wordt het droog en laat, vooral in het oosten, de zon zich nog wel even zien. Dan wordt het zo'n 11 graden.

Dit gebeurde er terwijl je sliep - Het Nederlands elftal heeft zich nog niet geplaatst voor het WK voetbal in 2022. De wedstrijd van Oranje tegen Montenegro eindigde gisteravond in 2-2. Depay maakte twee doelpunten en lange tijd stond Nederland op voorsprong. Maar vlak voor het einde van de wedstrijd scoorde Montenegro binnen vier minuten twee keer. Oranje maakt alleen nog kans op een ticket voor Qatar als het dinsdag niet wint of gelijk speelt tegen Noorwegen. - Op de klimaattop in Glasgow zijn landen het eens geworden over wat ze gaan doen om klimaatverandering tegen te gaan. Ze hebben daar twee weken dagen en nacht over onderhandeld.

Dit zijn de belangrijkste afspraken: - Niet meer dan 1,5 graad opwarming van de aarde. - Langzaam minder kolen, olie en gas gaan gebruiken. - Er komt meer geld voor arme landen om maatregelen te nemen tegen klimaatverandering. En de rijke landen gaan dat betalen. - En landen moet volgend jaar weer met nieuwe, strengere klimaatdoelen komen.

- Meerdere cafés en restaurants bleven gisteravond toch na 20.00 uur open. Dat deden ze uit protest tegen de nieuwe corona-regels. Volgens die nieuwe regels moeten cafés en restaurants om 20.00 uur dicht, maar daar is niet iedereen het mee eens. In het centrum van Breda bleef het tot middernacht druk. - Door de vulkaanuitbarsting op het Spaanse eiland La Palma, is iemand om het leven gekomen. Een man van 70 jaar overleed toen het door as bedekte dak van zijn huis instortte. De vulkaan barstte op 19 september uit. Sindsdien zijn meer dan 1450 gebouwen volledig verwoest. De vulkaan spuwt nog steeds lava en rook uit, maar de laatste dagen beweegt de lavastroom bijna niet meer.

Dit is vandaag in het nieuws: - Max Verstappen gaat proberen zijn voorsprong op Lewis Hamilton te vergroten tijdens de Grand Prix van Brazilië. Beide coureurs strijden om de wereldtitel Formule 1. Tijdens de sprint-race van gisteren werd Verstappen tweede. Daardoor kreeg hij twee punten en staat hij nu 21 punten voor op Lewis Hamilton. De race van vanavond begint om 20.00 uur. Verstappen start vanaf plek 2, Hamilton start vanaf de tiende plek. - Sprongen in een skatepark of in een halfpipe, die ken je misschien wel. Maar wist je dat je ook met een skateboard kan dansen? Longboard Dance heet dat. Dit weekend wordt het wereldkampioenschap gehouden in Eindhoven en de 12-jarige Thor uit Denemarken doet mee. Vanavond zie je hem in het Jeugdjournaal en hier zie je alvast een klein voorproefje van wat hij kan.

En dan nog even dit: Je moeder die een foto van je op Insta zet van toen je nog een baby was, of je vader die TikTok-dansjes doet en die post. Dat kan natuurlijk hartstikke gênant zijn. In de nieuwste Jeugdjournaal-podcast gaat het hierover. En heel veel kinderen kennen dat gevoel wel.