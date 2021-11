Nieuw Jachtseizoen online: Martin Garrix is eerste boef

Het nieuwe seizoen van Het Jachtseizoen is online. Daarin gaan de mannen van StukTV opnieuw achter bekende Nederlanders aan. In de eerste aflevering proberen ze dj Martin Garrix te vangen.

Ongeluk

De aflevering is anderhalve maand geleden opgenomen. Toen kwam het in het nieuws omdat er op de dag van de opnames iemand ernstig gewond raakte. Een man uit het team van Martin Garrix, viel van een 4-meter hoge brug en moest naar het ziekenhuis.

StukTV laat op Insta weten dat het inmiddels beter gaat met de man. Hij is thuis aan het herstellen en vindt het goed dat de aflevering op YouTube staat. In de aflevering zelf wordt niks over het ongeluk gezegd.

Veel mensen willen het zien, want de aflevering staat op de eerste plaats in de trending-lijst. Hieronder kun je 'm bekijken: