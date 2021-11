Thor is wereldkampioen Longboard Dance

Sprongen in een skatepark of in een halfpipe, die ken je misschien wel. Maar wist je dat je ook met een skateboard kan dansen? Longboard Danceheet dat. Dit weekend werd het wereldkampioenschap gehouden in Eindhoven en de 12-jarige Thor heeft gewonnen in zijn leeftijdscategorie.

Thor is de jongste deelnemer en heeft de afgelopen maanden hard getraind.