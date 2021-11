Nieuwswekker: Uitbraak vogelgriep + Reuzenpop Amal op bezoek

Goedemorgen! Er staat weer een Nieuwswekker voor je klaar. In dit bericht lees je wat er vandaag in het nieuws is en wat er gebeurde terwijl je sliep. Het weer De lucht is en blijft vooral heel erg grijs. In delen van Limburg begint de dag met wat mist, maar die verdwijnt later weer. Het blijft overal droog en het wordt ongeveer 7 graden.

NOS

Dit gebeurde er terwijl je sliep: - Bij een kippenboer in het Friese plaatsje Tzum is vogelgriep uitgebroken. Om te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt, moeten de 122.500 kuikens van het bedrijf worden gedood. De laatste tijd zijn er meer plekken in Nederland waar kippen, eenden en ganzen vogelgriep krijgen. - Lewis Hamilton heeft de Grand Prix van Brazilië gewonnen. De Brit startte als tiende, maar kwam na een inhaalrace als eerste over de finish. Als laatste reed hij ook voorbij Max Verstappen, die tweede eindigde. De strijd om de wereldtitel is daardoor nog spannender geworden. Met nog drie races te gaan heeft Verstappen 14 punten voorsprong. - De MTV Europe Music Awards zijn uitgereikt. De Zuid-Koreaanse groep BTS was met vier prijzen de grote winnaar van de muziekprijzen. Olivia Rodrigo kreeg de prijs voor 'beste nieuwkomer', Ed Sheeran won 'beste artiest' en Billie Eillish kreeg een prijs voor het beste nummer met een belangrijke boodschap. Haar nummer Your Power gaat over seksueel misbruik.

Billie Eilish - Your Power

Ook onze stelling gaat over muziek. Laat ons weten wat je vindt en reageer!

Muziek is beter als het een belangrijke boodschap heeft. Eens Oneens Verstuur Eens 49.3% Oneens 50.7% Favoriet maken Reageer op de stelling: Muziek is beter als het een belangrijke boodschap heeft.

Dit is vandaag in het nieuws: - De finalisten van de Jeugdjournaal Wedstrijd worden vandaag bekendgemaakt. Vanmiddag lees je welke 15 kinderen kans maken om te winnen. - Little Amal is in Nederland. De reuzenpop liep van Turkije naar Engeland. Een route van 8000 kilometer die veel vluchtelingen ook afleggen. Toen ze in Antwerpen was maakten wij deze video erover:

Video afspelen Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

En dan nog even dit: Ken je de sport Longboard Dance? Dat is dansen op een lang skateboard. In Eindhoven werd gisteren het wereldkampioenschap gehouden. Thor van 12 heeft in zijn leeftijdscategorie gewonnen. Hij vertelt erover in deze video: