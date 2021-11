Ouders kopen de school van hun kinderen

De school staat er al sinds 1880 en met het gebouw is van alles mis. Daarom moesten de leerlingen eigenlijk naar een andere school verhuizen. Maar een groepje ouders stak daar een stokje voor.

Een groep ouders heeft de school van hun kinderen gekocht. Het gaat om bassischool de Horsthoek in Heerde.

De Horsthoek in Heerde is nu het enige schoolgebouw in Nederland dat beheerd wordt door ouders. Ze hebben de school samen gekocht, zodat de leerlingen kunnen blijven.

De kinderen zijn daar erg blij mee.