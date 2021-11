Reuzenpop Amal bezoekt mini-stad in Nederland: 'Ze is heel groot'

Ze is meer dan 3,5 meter lang en reisde dwars door Europa: reuzenpop Amal. Deze week is ze in Nederland en vandaag bezocht ze miniatuurpark Madurodam.

De bedenkers van de pop willen aandacht vragen voor de situatie van kinderen die vluchten voor oorlog en geweld. Amal is net als veel vluchtelingen-kinderen in haar eentje op pad.