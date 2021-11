Nieuwswekker: Aardbeving in Groningen + Boek over Amalia

Goedemorgen! We hebben het laatste nieuws voor je op een rijtje gezet en vertellen je wat er vandaag gaat gebeuren. We beginnen zoals altijd met het weer.

Dit gebeurde er terwijl je sliep:

- In Groningen was een aardbeving. Het gebeurde midden in de nacht in de buurt van de plaats Garrelsweer. Of er schade is, is nog niet bekend. De aardbeving was behoorlijk krachtig. Veel mensen in het gebied zijn wakker geschrokken.

- In Rotterdam was een grote brand. De brand brak waarschijnlijk uit na een explosie. Vijf huizen moesten ontruimd worden. Twee bewoners hadden te veel rook ingeademd en moesten worden nagekeken door ambulancepersoneel. Ze hoefden gelukkig niet naar het ziekenhuis.

- Een beroemd strand in Thailand gaat op 1 januari weer open. Het strand Maya Bay was een paar jaar dicht voor toeristen omdat het er druk en vies was. Zo lag er bijvoorbeeld veel afval. Volgens een Thaise minister gaat het nu weer goed met de natuur en kan het dus weer open. Wel gelden er strenge regels. Zo mogen niet te veel boten tegelijk aanleggen.