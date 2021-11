Aardbeving in Groningen: 'Heel erg lang en heel erg zwaar'

In Groningen, in de buurt van de plaats Garrelsweer is een aardbeving geweest. Het is een van de zwaarste aardbevingen ooit in Groningen. Meer dan twee jaar geleden was er voor het laatst zo'n heftige beving.

Het gebeurde midden in de nacht. Veel mensen in het gebied schrokken wakker van de beving. Ze voelden een soort harde klap en bij sommige mensen rammelden deuren en ramen.

Schade

Of er schade is, is nog niet duidelijk. De regionale omroep RTV Noord kreeg honderden meldingen van mensen die de beving hebben gevoeld. Ook op social media vertellen mensen dat ze flink zijn geschrokken.