Amalia vertelt in nieuw boek over haar leven als prinses

Hoe is het leven van prinses Amalia? Vandaag kunnen mensen daar meer over te weten komen. Er is een speciaal boek uitgekomen waarin de prinses vertelt over haar leven.

Prinses Amalia gaf eerder nooit interviews aan journalisten. Heel af en toe zei ze iets op Koningsdag. Het is dus best bijzonder dat ze nu wel een hoop over zichzelf vertelt.