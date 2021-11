Beslissende dag voor Oranje: Mag Nederland naar het WK?

Het is erop of eronder voor Oranje. De mannen voetballen vanavond tegen Noorwegen en daar hangt veel vanaf. Als ze winnen, is Nederland gekwalificeerd voor het WK voetbal in Qatar. Maar als ze verliezen, is het nog maar de vraag of ze het WK gaan halen.

Nederland kon zich eigenlijk afgelopen zaterdag al plaatsen. Maar dan moest Oranje wel winnen van Montenegro, en dat lukte niet. De wedstrijd eindigde in een 2-2 gelijkspel.

Geen publiek

De wedstrijd is in de Kuip in Rotterdam. Door de corona-maatregelen mag er geen publiek bij zijn.

Bondscoach Louis van Gaal zit deze wedstrijd langs de lijn. Hij is op z'n heup gevallen en kan daardoor niet lang staan. Daarom deed hij de laatste training vanuit een golfkarretje.