Corona-testbedrijf verdacht van afgeven valse vaccinatiebewijzen

Het bedrijf Spoedtest.nl wordt ervan verdacht dat ze valse vaccinatiebewijzen hebben gemaakt. Dat betekent dat mensen die niet gevaccineerd zijn tegen corona, van het bedrijf een vals bewijs kregen dat ze wél zijn gevaccineerd.

Dat mag niet. Daarom mag het bedrijf voorlopig geen mensen meer testen op corona om ze een QR-code te geven.

Hoe werkt het?

Bij het bedrijf kunnen mensen een corona-test doen om een QR-code te krijgen om naar een restaurant of café te gaan. Maar volgens de politie hebben mensen van het bedrijf ook stiekem vaccinatiebewijzen gemaakt. Die hebben ze verkocht of weggegeven aan mensen die niet gevaccineerd zijn. Dat is streng verboden en daar kunnen mensen straf voor krijgen.

Volgens de baas van het bedrijf is het niet waar. Het ministerie van Volksgezondheid heeft aangifte gedaan. Ook proberen ze zoveel mogelijk neppe vaccinatiebewijzen te blokkeren. De politie onderzoekt de zaak.