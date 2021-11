Nieuwe coronacijfers: steeds meer kinderen testen positief

De afgelopen week zijn 110.000 mensen positief getest op corona. Nog nooit werden er zoveel corona-besmettingen in één week gemeld.

Kinderen

Ook veel kinderen kregen een positieve testuitslag. In de leeftijdsgroep 5 tot en met 14 jaar waren er meer dan 20.000 kinderen met een positieve test.

In de ziekenhuizen komen steeds meer mensen met corona terecht. In totaal liggen er nu meer dan 2000 mensen met het virus in het ziekenhuis.

Maatregelen

Afgelopen zaterdag gingen er strengere corona-maatregelen in. Zo moeten cafés en winkels eerder dicht en mag er geen publiek meer zijn bij sportwedstrijden. De regering hoopt dat het aantal besmettingen daardoor gaat dalen.