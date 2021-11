Nieuwswekker: Oranje naar het WK + Hevige regenbuien in Canada

Goedemorgen! In deze nieuwswekker vertellen we je het nieuws uit de nacht en wat er vandaag gaat gebeuren. Maar natuurlijk zoals altijd eerst het weer.

- Hevige regenbuien zorgen voor problemen in de Canadese stad Vancouver . Er zijn grote overstromingen en aardverschuivingen. Zeker één iemand is daardoor om het leven gekomen. Ook kunnen veel mensen de stad niet meer in of uit, omdat wegen niet meer begaanbaar zijn.

Dit is vandaag in het nieuws:

- In Rotterdam spelen muzikanten een muziekstuk dat gebaseerd is op de hartritmestoornis van 4 patiënten. Een van die patiënten is Noah van 11. Hij had tot en met z'n 9de last van een hartritmestoornis. Zijn hart klopte dan ineens heel snel en hij kon daardoor niet alles doen. Inmiddels is hij geopereerd en gaat het goed met hem. Vanavond zie je er meer over in het Jeugdjournaal.

- De KNVB besluit of wedstrijden uit de eredivisie de komende twee weken wel of niet doorgaan. Door de corona-maatregelen zijn de komende voetbalwedstrijden zonder publiek. Sommige clubs zijn daar niet blij mee en willen dat de wedstrijden later gespeeld worden.

- Meer dan de helft van de plastic verpakkingen in supermarkten is niet goed recyclebaar. Dat blijkt uit onderzoek van een milieu-organisatie. Er zijn wel verschillen tussen supermarkten. Bij Lidl en Albert Heijn zijn de verpakkingen het beste te recyclen, bij Jumbo een stuk minder goed.