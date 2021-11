Oeps! Politicus vergeet geheime papieren in trein

In de papieren zouden plannen voor Nederland staan. Die zouden mogelijk besproken worden bij gesprekken over een nieuwe regering.

Politicus Gert-Jan Segers heeft 'iets doms' gedaan. De leider van de politieke partij de ChristenUnie heeft een map met daarin geheime papieren in de trein laten liggen. Die map kwam vervolgens bij journalisten terecht.

Nieuwe regering?

De politieke partijen VVD, CDA, D66 en dus de ChristenUnie zijn druk met elkaar in gesprek om een nieuwe regering te vormen. Ze praten al weken over nieuwe plannen voor Nederland.

Ze hebben het bijvoorbeeld over hoeveel geld er gaat naar het klimaat, de politie en ziekenhuizen. De papieren die Segers in de trein heeft laten liggen zouden over deze nieuwe plannen gaan.