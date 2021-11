Met Noah's hart is muziek gemaakt

Een muziekstuk op de 'beat' van menselijke harten met een hartritmestoornis. Een bekend klassiek orkest maakte het en gebruikte het hartritme van de 11-jarige Noah.

Hartritmestoornis

Noah had vanaf zijn geboorte al last van hartritmestoornissen. Zo sloeg zijn hart soms op hol. Het ging dan heel snel kloppen, terwijl Noah niks aan het doen was. Hierdoor raakte hij vaak buiten adem.

Als het te lang duurde, soms wel een uur, moest Noah naar het ziekenhuis. Tot Noah twee jaar geleden geopereerd werd. Sinds de operatie klopt zijn hart weer zoals het zou moeten.