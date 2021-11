TikTok gaat waarschuwen voor gevaarlijke challenges

Als je scrollt op TikTok kom je veel verschillende video's tegen. Dansjes natuurlijk, maar soms ook video's met gevaarlijke challenges of nepnieuws. TikTok is hier niet blij mee, want sommige kinderen doen de challenges na en geloven de nepberichten. Daarom wil het bedrijf nu voor dit soort video's gaan waarschuwen.

Zo gaat TikTok waarschuwingen laten zien als je zoekt op challenges die volgens het bedrijf gevaarlijk zijn. Volgens TikTok-deskundige Marieke Kuypers is het goed dat dit vanaf nu gaat gebeuren.