Nieuwswekker: Protest in Groningen + FunX Awards

Goedemorgen! Tijd voor een verse nieuwswekker. Hier lees je wat er in de nacht gebeurd is en wat er vandaag nog gaat gebeuren. Maar eerst.... Het weer Waar je ook woont, de kans is groot dat het vandaag vooral bewolkt is. Kinderen in het midden en zuiden van het land hebben een beetje geluk, want daar zal de zon af toe nog door de wolken schijnen.

NOS

Dit gebeurde er terwijl je sliep: - Op meerdere plekken in de provincie Groningen is gedemonstreerd vanwege de vele aardbevingen. Afgelopen dinsdag was er nog een zware aardbeving. Bewoners gingen met fakkels de straat op. Ze willen onder meer dat huizen sneller versterkt worden. - Rusland gaat een astronaut naar ruimtestation ISS sturen. Hij moet daar daar gaan werken als ruimte-journalist en verhalen vertellen over wat er gebeurt in de ruimte. Alexander Misoerkin, zoals hij heet, was al een paar keer eerder in de ruimte. Voor zijn vertrek moet hij nog naar school om ook journalist te worden. - Zanger Shawn Mendes en zangeres Camila Cabello zijn uit elkaar. Dat hebben ze op hun Instagram bekendgemaakt. De twee waren sinds 2019 een koppel, nadat ze samen de hit Señorita hadden gemaakt. Op Insta schrijven ze dat ze nog wel elkaars beste vrienden blijven.

EPA

Dit is vandaag in het nieuws: - Het is de Week tegen Kindermishandeling. Veel scholen besteden daarom aandacht aan dit onderwerp. Op een basisschool in Sittard leren kinderen een speciale app kennen. Die is bedacht door Naomi, zij kreeg als kind zelf te maken met kindermishandeling. In het Jeugdjournaal van vanavond vertelt ze hoe haar app kinderen kan helpen. - Wie zijn dit jaar de grote winnaars van de FunX Awards? Vanavond weten we het, want dan worden de muziekprijzen uitgereikt. Ronnie Flex maakt een grote kans om met veel prijzen naar huis te gaan. Hij is maar liefst vijf keer genomineerd. - Als je van duur en luxe houdt, moet je in de RAI in Amsterdam zijn. Daar begint een beurs met allemaal (voor de meeste mensen) onbetaalbare spullen. Denk aan zeldzame auto's, speedboten, horloges en grote villa's.

ANP

En dan nog even dit: Misschien kom je op TikTok wel eens gevaarlijke challenges tegen. De app wil meer gaan doen om zulke video's tegen te gaan. Wat? Dat zie je in de video hieronder.