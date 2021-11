Niet te hard gereden? Dan verdient deze school wat geld

Als je te hard langs een flitspaal rijdt, kan je een boete verwachten. Maar in Bergen staat een flitspaal die juist beloont als automobilisten zich aan de snelheidsregels houden.

Voor elke bestuurder die niet te hard rijdt, gaat er wat geld in een digitale spaarpot. Het eindbedrag gaat uiteindelijk naar de basisschool die naast de flitspaal staat. Van het geld willen ze een nieuw speeltoestel kopen. Maar de flitspaal staat er niet alleen voor het geld. Het moet er ook veiliger worden.

Andere scholen

De school in Bergen is niet de eerste school met zo'n belonings-flitspaal. Eerder stond er bijvoorbeeld eentje in Waalwijk. Daar maakten we toen deze video over: