Protest met fakkels na zware aardbeving Groningen

Op meerdere plekken in de provincie Groningen is gedemonstreerd vanwege de vele aardbevingen. Bewoners gingen met kaarsen en fakkels de straat op. Ook luidden de kerken op hetzelfde moment hun klokken.

Dinsdag was er in de buurt van de plaats Garrelsweer één van de zwaarste aardbevingen in Groningen ooit.