Opbrengst Kinderpostzegelactie: ruim 8,5 miljoen euro

Met de Kinderpostzegelactie is dit jaar meer dan 8,5 miljoen euro opgehaald. Dat is bijna een miljoen meer dan vorig jaar.

Dit jaar zijn 125.000 kinderen van groep 7 en 8 door het hele land langs de deuren gegaan om postzegels te verkopen. De allereerste postzegels werden verkocht aan cabaretier en kinderboekenschrijver Jochem Myjer. Het geld dat is opgehaald gaat naar kinderen die het moeilijk hebben gehad door de coronacrisis.

1000 postzegels

Een deel van de opbrengst is opgehaald door Hugo van 9. Eerder zag je bij ons dat hij wel 1000 postzegels in één keer had verkocht: