Naomy werd als kind mishandeld en vertelt erover op scholen

Zo'n 120.000 kinderen in Nederland hebben te maken met kindermishandeling. Om kinderen meer te leren over dit onderwerp geeft Naomy Rojnik voorlichting in klassen. Zij is zelf als kind slachtoffer geweest van mishandeling. Tot haar twaalfde woonde Naomy thuis en werd ze bijvoorbeeld geslagen en geduwd. Pas toen ze ergens anders kon wonen had ze door dat kindermishandeling niet normaal is.

Ik zeg altijd tegen kinderen: als dit gebeurt is het nooit jouw schuld. Wie het ook doet. Naomy Rojnik

Groep 8 van basisschool KC Sittard krijgt les van Naomy. Zo leren ze bijvoorbeeld dat mishandeling meer is dan alleen slaan. Ook als een kind nooit aandacht krijgt of niet goed wordt verzorgd, is dat mishandeling.

Ik vind het interessant, omdat je veel over het onderwerp leert. Fedde

In de les gaat het ook over een app die Naomy gemaakt heeft. In de app Care-Free wordt uitgelegd wat kindermishandeling is, waarom het gebeurt en natuurlijk wat je er aan kan doen. Ook staan er persoonlijke verhalen in van mensen die zelf mishandeling hebben meegemaakt.

Ik wil kinderen vooral leren hoe het is om zoiets mee te maken en wat je kunt doen als je ermee te maken hebt. Naomy Rojnik