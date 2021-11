Kinderen vertellen of ze wel of geen prik willen

Het aantal coronabesmettingen onder kinderen neemt enorm toe. Vorige week kregen meer dan 20.000 kinderen kinderen te horen dat ze besmet zijn. Veel klassen worden naar huis gestuurd en soms sluiten hele scholen.

Vaccin

In onder andere de Verenigde Staten, China en Oostenrijk worden ook kinderen onder de 12 gevaccineerd tegen corona. In Nederland gebeurt dat niet. Politici wachten eerst tot Europese deskundigen het vaccin voor kinderen goed hebben onderzocht en ook daarna is het niet zeker of kinderen een vaccin mogen.

In groep 8 van De Prins Mauritsschool in Tiel heeft nog niemand corona gehad, maar veel kinderen hebben al wel over een vaccin nagedacht.