1G, 2G of 3G, wat is dat eigenlijk?

Het heeft te maken met de maken met de QR-code die mensen van 13 jaar en ouder nodig hebben om op sommige plekken binnen te komen. Het aantal G's gaat over de hoeveel manieren waarop je zo'n QR-code kan krijgen.

Politici hebben het deze weken regelmatig over 1G, 2G en 3G. Maar wat is dat nou precies? Wij zetten het voor je op een rijtje.

3G - Je krijgt de QR-code als je gevaccineerd, genezen (van corona) of (negatief) getest bent.

2G -Je krijgt de QR-code als je gevaccineerd of genezen (van corona) bent. Een test geldt dus niet meer.

1G - Je krijgt de QR-code als je (negatief) getest bent. Het maakt dus niet uit of je gevaccineerd of genezen bent, want iedereen moet testen.