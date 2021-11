Nieuwswekker: FunX Awards uitgereikt + Komt er een vuurwerkverbod?

- Luchtbuks Ria is overleden. Ze was een bekend figuur op de kermis van Tilburg. Zelfs toen ze al 100 jaar was, ging ze nog graag schieten op de kermis. Vorig jaar maakten we deze video over Ria. Ze kreeg toen haar eigen schiettent.

Dit is vandaag in het nieuws:

- Op een basisschool in Schiedam krijgen kinderen vandaag les over vrachtwagens. Want die kunnen gevaarlijk zijn als je ze tegenkomt in het het verkeer. In de wijk van de school zijn op dit moment veel werkzaamheden, waardoor er extra veel vrachtwagens rondrijden. In het Jeugdjournaal hoor je waar je op kan letten.

- Het kabinet besluit vandaag of er wel of geen landelijk vuurwerkverbod komt met Oud en Nieuw. De verwachting is dat vuurwerk van de regering wel mag, maar er zijn sowieso gemeenten die het gaan verbieden.

Wat zou jij ervan vinden als je dit jaar helemaal geen vuurwerk af mag steken?