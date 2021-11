Yade Lauren en Kevin grote winnaars FunX-Awards

De prijs voor beste muziekgroep ging voor de zevende keer naar Broederliefde.

Power Award

Er was ook een prijs voor iemand die iets liefs heeft gedaan: de FunX Power Award. Die ging dit jaar naar Défano Holwijn. Hij maakte in het begin van het jaar, toen er nog een avondklok was, het online programma FC Avondklok. In het programma was nieuw talent te zien en Défano voerde leuke gesprekken met gasten. Ook haalde hij een hoop geld op voor goede doelen. Défano had niet verwacht dat hij ging winnen.