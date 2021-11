Komt er weer een vuurwerkverbod met Oud en Nieuw?

Mag je met Oud en Nieuw vuurwerk afsteken? Al een week wordt daar veel over gepraat. De regering wil geen vuurwerkverbod, maar verpleegkundigen en burgemeesters denken dat het juist wel een goed idee is.

Vorig jaar was vuurwerk in heel Nederland verboden. De ziekenhuizen lagen vol met corona-patiënten en extra gewonden door vuurwerk konden ze er niet bij hebben. In andere jaren raakten namelijk honderden mensen gewond.

Het is nu opnieuw druk in ziekenhuizen en daarom denken verpleegkundigen dat het beter is als er weer een vuurwerkverbod is.

Vuurwerkvrije zones

In sommige steden is al besloten dat er een verbod komt. Zoals in Amsterdam. In andere steden is het alleen op bepaalde plekken verboden om vuurwerk af te steken. Zulke plekken heten 'vuurwerkvrije zones'.

Ben jij vuurwerk-fan en wil je dit jaar zeker weer pijlen afsteken? Of maakt het je niet zoveel uit?