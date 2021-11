Politie rukt uit voor Nijntje: 'Joehoe, hier ben ik!'

De politie in Almere moest vannacht in actie komen. Er zou iemand op verboden terrein rondlopen. Beveiligers van de plek waar afval wordt opgeslagen, hadden op de noodknop gedrukt.

De indringer werd uiteindelijk in een prullenbak gevonden. Maar tot grote verbazing van de politie was het helemaal geen persoon. De boosdoener was een pratende Nijntje-pop, bedoeld voor kinderen om verstoppertje spelen.