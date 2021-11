Dit jaar toch overal een vuurwerkverbod

Ook veel burgemeesters wilden graag een landelijk verbod. Daarom stuurden ze gisteren een brief naar de regering. De regering is het nu dus met ze eens.

Gisteren leek het er nog op dat er geen landelijk verbod zou komen. Maar daar was veel kritiek op. Bijvoorbeeld van dokters en verpleegkundigen. Ziekenhuizen liggen door corona al erg vol. Er is daardoor geen ruimte voor extra gewonden door vuurwerk, zeggen ze.

Het is dit jaar tijdens Oud en Nieuw overal in Nederland verboden om vuurwerk af te steken. Die beslissing heeft de regering vandaag genomen.

In deze categorie vallen sterretjes, trektouwtjes, knalerwten, knetterballen, grondbloemen, kleine ijsfonteintjes en luchthuilers.

Alleen vuurwerk uit categorie 1 mag nog worden afgestoken. Dat is vuurwerk dat het hele jaar te koop is aan iedereen van 12 jaar en ouder.

Vanochtend was dit nieuws nog niet bekend.