Kinderen krijgen les van vrachtwagenchauffeurs

Die hadden hun vrachtwagen op het schoolplein geparkeerd voor een speciale les over de dode hoek.

Waar moet je op letten als je aan het fietsen bent en een vrachtwagen tegenkomt? Kinderen uit groep 7 en 8 van basisschool de Vlinder kregen daar vandaag les over. Niet van hun eigen juf of meester, maar van vrachtwagenchauffeurs!

Als een chauffeur uit zijn raam kijkt, kan hij niet alles om zijn wagen zien. Het stuk van de weg dat hij niet kan zien, heet de dode hoek. Het is erg gevaarlijk om daar te lopen of te fietsen, omdat de chauffeur geen rekening met je kan houden. Veel verkeersongelukken komen door die dode hoek.

Wat is de dode hoek?

Juist nu is die les belangrijk, omdat in de wijk van de school een heleboel vrachtwagens rijden. Dat komt doordat het riool wordt verbouwd.

Om nog beter te weten wat de dode hoek is, mogen de kinderen ook even in de cabine van de vrachtwagen zitten.