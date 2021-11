De lynx is de grootste katachtige van Europa. Het dier jaagt op herten en zwijnen, maar ook muizen en hazen. Zo ziet een lynx eruit:

Loopt er een lynx rond in 's Gravenzande? Dat gaat een natuurorganisatie onderzoeken. De afgelopen dagen kregen ze flink wat meldingen van mensen die een lynx of andere 'grote katachtige' hebben gezien.

In Duitsland en België worden lynxen vaker gezien. Maar in Nederland komen ze normaal niet in het wild voor.

Het is ook verboden om lynxen als huisdier te houden. Maar volgens de dierenbescherming zou het kunnen dat het dier vroeger toch bij iemand in huis woonde.