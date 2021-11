Nieuwswekker: Rellen in Rotterdam + Kinderrechtendag

Goedemorgen! Het is weekend. We hebben meteen goed nieuws voor je. Er staat namelijk een nieuwswekker voor je klaar. En die begint zoals altijd met het weer.

- Bij rellen in Rotterdam zijn zeker 7 mensen gewond geraakt. Het gaat om agenten, een journalist en mensen die geraakt zijn door politieschoten. De rellen ontstonden tijdens een protest tegen de corona-regels. Er werd zwaar vuurwerk afgestoken, agenten en brandweerlieden werden bekogeld, en auto's en scooters in brand gestoken. Minstens 20 relschoppers zijn al opgepakt en volgens de burgemeester zullen er nog meer mensen worden aangehouden.

- De KNVB, voetbalclubs, politie en justitie gaan relschoppers in stadions strenger aanpakken. Zo willen ze een einde te maken aan overlast in en rond stadions. Mensen die zich niet gedragen krijgen sneller een stadionverbod of mogen helemaal niet meer in de buurt van een stadion komen als er gevoetbald wordt. Verder wordt ook gewerkt aan hogere straffen voor mensen die andere mensen bedreigen.

- De Amerikaanse president Joe Biden wordt vandaag 79 jaar. Daarmee is hij de oudste Amerikaanse president die ooit werd gekozen. Gisteren werd Joe Biden helemaal onderzocht door een arts en die zegt dat de president gezond genoeg is om zijn werk te doen. Tijdens het onderzoek moest Biden onder narcose. Daarom nam vice-president Kamala Harris 85 minuten zijn taken over. Daarmee werd ze even de eerste vrouwelijke president van de VS.