Deed jij of je vader of moeder weleens boodschappen bij supermarkt Deen? Vanaf morgen kan dat niet meer, want supermarkt Deen stopt ermee.

Er waren in Nederland 80 Deen-supermarkten. Die worden allemaal omgebouwd tot een Albert Heijn, een Vomar of een DekaMarkt.

Miljoenen

De supermarkt stopt omdat de gebouwen waar alle spullen werden bewaard, behoorlijk oud waren. Ook de site zou vernieuwd moeten worden. Al die dingen bij elkaar zouden miljoenen gaan kosten. Daarom bleef er volgens de directeur maar één optie over: alle supermarkten verkopen.