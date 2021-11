Vrachtwagen scheurt door natuur, boswachter woest

Gisteravond heeft er iemand met een vrachtwagen door het Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen gecrosst. De boswachter van dat gebied is erg boos. Hij zegt dat hij dit nooit had verwacht.

Iemand die erbij was, heeft het gefilmd. In het filmpje is te zien dat er op de vrachtwagen allemaal stickers zitten. Dat kan betekenen dat de auto heeft meegedaan aan een wedstrijd. Op Twitter schrijft de boswachter dat hij de dader hoopt te vinden. Hij zegt dat hij graag een woordje wil spreken met de chauffeur.