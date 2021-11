Kinderen over rellen in Rotterdam: 'Het was echt heel erg'

Na de flinke rellen in het centrum van Rotterdam, is er vandaag een hoop opgeruimd. Tijdens de rellen is er veel kapot gemaakt. Een aantal winkels en restaurants hebben schade. Veel volwassenen en kinderen uit Rotterdam zijn enorm geschrokken.

Ziekenhuis

Ook de politie zegt dat het een hele heftige avond was. Er zijn twee mensen gewond geraakt door een kogel. Zij liggen in het ziekenhuis.