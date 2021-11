Zo werd corona bij leeuwen en gorilla's ontdekt

De gorilla's en leeuwen in Diergaarde Blijdorp zitten in quarantaine. Gisteren werd bekend dat ze corona hebben. Het is voor het eerst dat er dieren in een Nederlandse dierentuin besmet zijn geraakt met het virus. Wij gingen vandaag naar de dierentuin om te vragen hoe het met ze gaat.

Poep

En de dieren zijn gelukkig niet heel erg ziek, maar ze zijn nog niet helemaal lekker. Toch zien de verzorgers al dat het langzaam beter gaat. Zij kwamen erachter doordat één leeuw begon te hoesten. Toen een tweede leeuw daar ook last van kreeg, deden ze verder onderzoek.